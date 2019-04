Asporta gasolio dal suo tir per simularne il furto

RICENGO/ROMANENGO (27 aprile 2019) - Una pattuglia della stazione di Romanengo - durante un servizio di controllo del territorio - la scorsa notte - transitando lungo la ex SP591 nel Comune di Ricengo - si è imbattuta in un ladro di gasolio. Si tratta di un 34enne moldavo, residente in provincia di Treviso, dipendente di una ditta di autotrasporti. Dall’ispezione del suo mezzo, i militari hanno scoperto che sotto alla motrice erano occultate alcune taniche contenenti del gasolio nonché un tubo di plastica. Il tappo del serbatoio era aperto e a terra c’erano macchie di carburante. Lo stesso straniero aveva le mani sporche di gasolio. L'uomo aveva utilizzato un tubo di gomma per asportare oltre 50 litri di carburante dal camion, verosimilmente per poi simularne il furto. E' stato accompagnato in caserma e denunciato per "furto aggravato". Sul posto è stato invitato anche il titolare della ditta che ha così scoperto l'accaduto.

