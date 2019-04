La Fiab: «Autovelox in centro»

CREMA (28 aprile 2019) - «Non si può continuare a far finta di nulla, servono gli autovelox anche in centro città per mettere fine alla mattanza di ciclisti e pedoni». Dopo l’ennesimo grave incidente stradale, avvenuto nei giorni scorsi, con l’investimento di un 18enne studente del Racchetti che si trovava a piedi in via Mercato, la Federazione amici della bicicletta di Crema chiede con forza al Comune di prendere provvedimenti, che possano tutelare i cosiddetti utenti deboli della strada e limitare chi, in barba ai limiti di velocità (in centro sono di 30 chilometri orari, nel resto della città 50) e alla prudenza, viaggia ad andature troppo elevate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO