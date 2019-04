La rinascita di via Bacchetta

CREMA (28 aprile 2019) - La rinascita è ufficialmente cominciata. Sono in corso i lavori per il rifacimento dell’asfalto e dei marciapiede in via Bacchetta: ad un mese e mezzo dall’abbattimento dei 29 alberi ad alto fusto, tra cui i bagolari, che tante polemiche aveva suscitato – comprese oltre 1.300 firme contro l’operazione — il Comune ha dunque dato il via alla fase due del progetto di riqualificazione della strada del quartiere di Crema Nuova. Il cantiere, finanziato con 150mila euro dalla giunta Bonaldi, prevede il rifacimento dei sottoservizi, rete fognaria compresa, per posare il nuovo asfalto su strada e marciapiede, eliminando così le buche. Negli anni le radici delle piante avevano arrecato danni anche a vari muretti di cinta delle abitazioni, sollevando le proteste di alcuni dei residenti. Al posto dei bagolari e delle altre essenze, verranno dunque piantati alberi di Giuda.

