Pergolettese, strade chiuse e 100 agenti schierati

CREMA (28 aprile 2019) - Si preannuncia una domenica blindata, quella che potrebbe regalare alla Pergolettese la promozione in C, nello scontro diretto con il Modena, ossia la formazione distaccata di soli tre punti dai gialloblu, a due giornate dalla conclusione del campionato di serie D. Il vicequestore Daniel Segre, dirigente del commissariato cittadino, non fa mistero dei rinforzi richiesti per garantire l’ordine pubblico oggi, in occasione della sfida al vertice della classifica: complessivamente saranno un centinaio gli uomini e le donne in divisa, dei vari Corpi, che sorveglieranno lo stadio e i dintorni. E già da mezzogiorno verranno chiusi al traffico sia via Libero Comune sia viale De Gasperi, rimanendo inaccessibili alle auto fino al termine della partita. Il problema non è certo la rivalità tra le due tifoserie, accesasi solo in ragione delle posizioni di testa delle rispettive formazioni e che normalmente non renderebbe il match a rischio. Quanto il fatto che gli emiliani attesi in città — stando almeno ai rumors — siano molti più dei 1.350 tagliandi d’ingresso messi loro a disposizione.

