Via Stazione, bottigliata in testa

CREMA (28 aprile 2019) - Prima la discussione in una discoteca del Cremasco, quindi la bottigliata in testa in via Stazione, a due passi dal centro cittadino. Ma a sferrarla, non è stato il ragazzo protagonista del diverbio, bensì il padre. E’ una vicenda, della quale i carabinieri stanno ancora cercando di incastonare tutti i tasselli, quella che ha avuto come epilogo «l’aggressione» — così la definiscono esplicitamente gli investigatori — avvenuta ieri notte ad opera di un quarantenne di origine sudamericana, nei confronti di un ventenne residente nel Cremasco. L’uomo avrebbe affrontato il ragazzo al rientro in città, provocandogli una ferita poi suturata al pronto soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO