La roggia come la discarica

CREMA (29 aprile 2019) - Ne viene ripulita una e subito si riempie di rifiuti un’altra. La manutenzione delle rogge cittadine sta diventando una vera e propria rincorsa per far fronte alla diffusa inciviltà. Nei giorni scorsi sono stati tolti quintali di rifiuti dalla Alchina, grazie a un’operazione coordinata dall’assessorato comunale all’Ambiente e dal consorzio di bonifica Dunas. In precedenza ne era stata compiuta un’altra sul colatore Cresmiero. Ora è la roggia Comuna ad aver bisogno di cure. A Ombriano, nel tratto che scorre lungo la via omonima, il basso livello dell’acqua ha portato in superficie materiale di ogni genere. L’assessore Gramignoli rassicura: «Pulizia straordinaria».

