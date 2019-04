Comitato pendolari: «Vagoni sporchi e maleodoranti»

CREMA (29 aprile 2019) - C’è preoccupazione tra i pendolari cremaschi dei treni per le condizioni di alcuni convogli in servizio sulla linea cremasca. Nei giorni scorsi, il comitato che raggruppa i viaggiatori ha stigmatizzato la situazione: «Vagoni sporchi, maleodoranti e intrisi di quell’acre puzza di freni. Un ritorno al passato, esattamente nel 1970. Senza dimenticare come sono ridotti i vetri delle carrozze». Non solo, dunque, una richiesta di maggiore attenzione alla pulizia, ma anche della sostituzione del materiale rotabile, specialmente di quei treni con decenni sulle spalle. Purtroppo, le condizioni deficitarie dei regionali in servizio tra Cremona, Crema, Treviglio e Milano non sono una novità.

