Ordigno bellico fatto brillare lungo il Serio

CREMA (29 aprile 2019) - Bomba a mano fatta brillare questa mattina lungo le sponde del Serio, in via Carmelitani a Crema.

Verso le 16 di ieri, è giunta una richiesta di intervento ai carabinieri della stazione di Crema da parte di una donna che, a passeggio lungo l’argine del Serio in via Carmelitani, ha notato sulla sponda destra del fiume la presenza di un ordigno bellico. In un’ansa si era formata una piccola spiaggia di sassi su cui era adagiata una bomba a mano priva di 'accenditoio' e quindi già innescata, trasportata a riva probabilmente dalle intense piogge.

Allertata la prefettura di Cremona nonché gli artificieri dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano: area transennata e piantonata fino alle 8 di questa mattina quando l'ordigno bellico - risalente ala Seconda Guerra Mondiale - è stato fatto brillare.

