Centinaio: "Dobbiamo tornare a finanziare la ricerca"

RIVOLTA D'ADDA (29 aprile 2019) - Visita del ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio all'istituto Lazzaro Spallanzani di Rivolta. Centinaio, arrivato in perfetto orario, ha incontrato i vertici dell'istituto, ha poi visitato i laboratori e infine tenuto una breve tavola rotonda - dal titolo 'Ricerca e istituzioni: un dialogo aperto per valorizzare agricoltura e zootecnia' - moderata dal direttore Marco Bencivenga del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. Il ministro ha rimarcato che "dobbiamo tornare a finanziare la ricerca, magari proponendo sgravi fiscali per chi si impegna, e capire dove vogliamo portare l'agricoltura". Presenti all'incontro l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi e Ettore Prandini, presidente dell'istituto Lazzaro Spallanzani. Il ministro, al suo arrivo, si è intrattenuto anche con i giornalisti presenti, con i quali ha parlato sia della Pac, sia del problema dell'irrigazione e della carenza di acqua. Ha parlato anche della vicenda legata al sottosegretario della Lega Armando Siri, e dei rapporti con i 5 Stelle al governo. Ha poi spaziato su vari argomenti legati all'agricoltura, ed ha sottolineato che la ricerca deve essere prioritaria e i relativi risultati vanno divulgati.

