Tradizionale pellegrinaggio al santuario di Santa Maria del Fonte

VAILATE (29 aprile 2019) - Tradizionale pellegrinaggio al santuario mariano di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, oggi, per Vailate. Come sempre una lunga processione, partita dalla chiesa parrocchiale alle 8.30, ha raggiunto Caravaggio, dove il parroco don Natalino Tibaldini alle 10.30 ha celebrato la messa solenne. Anche il pellegrinaggio di quest'anno è stato arricchito dalla presenza di una trentina di figuranti in costumi d'epoca (nobili, popolani e confratelli) che hanno rievocato, con croci e stendardi, i pellegrinaggio vailatesi a Santa Maria del Fonte del 1800. Presenti anche le autorità comunali, alcuni sacerdoti vailatesi o che hanno prestato servizio in parocchia e la banda musicale del paese.

