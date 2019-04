Treni, per gli studenti ritorno a scuola con ritardo

CREMA (29 aprile 2019) - Rientro a scuola traumatico per centinaia di studenti cremaschi, soliti utilizzare il treno per raggiungere la stazione cittadina e da qui gli istituti superiori che si trovano nei dintorni (i licei classico, scientifico e linguistico del Racchetti Da vinci e l’agrario Stanga). Problemi tecnici ai convogli e conseguenti ritardi, hanno interessato i regionali del mattino utilizzati dai ragazzi che vivono nei paesi della linea che collega Crema con Treviglio e Milano. Il treno 10453, partito dalla cittadina bergamasca alle 7,07 ha accumulato un deficit orario di una quindicina di minuti, costretto a rimanere fermo nella stazione di Casaletto Vaprio, in attesa di incrociare il regionale 10462 atteso alle 7,30 a Crema. Questo treno, a bordo del quale viaggiavano gli studenti di Soresina e Castelleone, era a sua volta in ritardo. Per molti dei ragazzi, l’ingresso in classe è avvenuto sul filo di lana, se non addirittura dopo l’inizio delle lezioni. Una ripresa della scuola in affanno, dopo la pausa pasquale, ma certo non per colpa loro. La mattinata di disagi non si è conclusa con i ritardi dei treni degli studenti: è infatti proseguita con un guasto a bordo del regionale 10466. Invece di partire alle 8,41 da Cremona ha preso il via alle 9,12. Fortunatamente, il personale di bordo di Trenord è riuscito a riparare il problema, evitando così che il regionale venisse cancellato.

