Casa di riposo, si parte

DOVERA (30 aprile 2019) - Uno degli ultimi atti ufficiali dell’amministrazione uscente (si voterà per le comunali domenica 26 maggio), potrebbe segnare un momento decisivo per il futuro dell’assistenza sociale in paese. La giunta, guidata dal sindaco Mirko Signoroni, ha aperto i termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di società private, che vogliano aprire una casa di riposo in paese. La struttura da destinare a questa finalità c’è già e sarà disponibile tra pochi mesi. Si tratta della scuola elementare della frazione di Postino, prossima alla pensione. La primaria intitolata ad Ada Negri sarà infatti chiusa in autunno, quando gli alunni verranno trasferiti nel nuovo campus in corso di costruzione a fianco delle medie. Lo stesso discorso vale per le elementari di Dovera. L’edificio rimarrà dunque nelle disponibilità del Comune, pronto a metterlo a disposizione: da definire a che prezzo, ma sicuramente l’ente di piazza XXV Aprile è pronto a venire incontro a chi vorrà investire nella realizzazione di una casa di riposo.

