Vandali in azione, distrutto uno dei pannelli

VAIANO CREMASCO (1 maggio 2019) - Vandalizzato il pannello con le informazioni turistiche in tre lingue (italiano, inglese e francese) posizionato il mese scorso dal Comune davanti alla storica villa della famiglia Vimercati Sanseverino, in via Cavour. Un atto vile, messo a segno qualche sera fa da sconosciuti, reso ancora più odioso dal fatto che i contenuti di questa installazione sono il frutto del lavoro degli studenti delle medie vaianesi, in collaborazione con i colleghi più grandi del liceo Racchetti Da Vinci di Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO