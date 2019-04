Prostituzione nel locale di lap dance, condannati

PIANENGO (30 aprile 2019) - Muratori di mestiere, al locale Le Birbe di Pianengo i fratelli Nunzio e Salvatore erano stati chiamati dai titolari per fare dei lavori di ristrutturazione. Non erano stati pagati e così, si sono ritrovati soci del locale di lap dance dove, dalle 11 di sera alle quattro del mattino, i clienti potevano infilarsi nei camerini. Si entrava con 50 euro per un quarto d’ora, tariffa raddoppiata per mezz’ora, e poteva accadere di tutto, tranne che «rapporti sessuali completi».

Nunzio e Salvatore Fraglica sono stati condannati a 4 anni di reclusione ciascuno, gli stessi chiesti dal pm, Ilaria Prette, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, in concorso con i titolari de Le Birbe, la famiglia Restelli, già uscita dall’inchiesta con il patteggiamento: 1 anno e 6 mesi il padre Renzo , 2 anni e 6 mesi, la madre 1 anni, il figlio Alessandro 2 anni e 6 mesi, l’altro figlio Stefano 1 anno.

