Diciottenne investito, una preghiera per Jacopo

CREMA (30 aprile 2019) - Una preghiera per Jacopo. In tanti, un’ottantina tra cui molti giovani, lunedì pomeriggio, nel cortile della casa parrocchiale di San Bernardino, dove si è tenuta una veglia di preghiera, perché possano migliorare le condizioni del 18enne cremasco investito la scorsa settimana da un’auto in via Mercato. Un’iniziativa del parroco don Lorenzo Roncali, per dimostrare vicinanza allo studente e alla sua famiglia in un momento delicato e difficile. Il sacerdote ha guidato la recita del rosario, davanti alla statua della Madonna di Fatima, riproduzione dell’originale, che si trova all’esterno della casa parrocchiale. Un momento che ha visto molti giovani del quartiere e non solo, pregare insieme perché un coetaneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO