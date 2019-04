Barriere mobili, mezzi pubblici vietati ai disabili

CREMA (30 aprile 2019) - Da Riskarrozziamo a Limita il limite, per passare ad un convegno su una città a misura di tutti e per finire con la richiesta di accessibilità ai mezzi pubblici per i disabili: un problema. Sono queste le iniziative in programma questo mese, che il Comitato Crema Zero Barriere ha presentato nella sede della Pro loco. Sono intervenuti la responsabile Cristina Piacentini, insieme a diversi membri, oltre agli assessori Fabio Bergamaschi e Michele Gennuso. Riskarrozziamo si terrà in piazza Duomo giovedì 9 in mattinata.

