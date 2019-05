Cartello a favore della castrazione chimica per pedofili e stupratori

MOSCAZZANO (1 maggio 2019) - Questa mattina all'ingresso del Santuario Madonna dei prati di Moscazzano è comparso un cartello scritto a mano e non firmato contro stupratori e pedofili. Ecco il testo: "Sabato 4 e domenica 5 maggio la Lega in tutt'Italia raccoglierà firme nei gazebi per castrazione chimica e carcere per violenze sui minori e donne, sia fisiche che psicologiche. Alziamo la testa perché giustizia sia!!!"

Il sindaco e il parroco, avvisati, si sono dissociati e hanno fatto rimuovere il cartello.

Il manifesto non porta alcuna firma, ma proprio sabato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha invitato per il prossimo weekend a «una raccolta firme a sostegno della sua Proposta di Legge per introdurre la castrazione chimica (oltre al carcere) per curare pedofili e stupratori».

