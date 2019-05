Auto senza revisione, 76 in città dall'inizio dell'anno

CREMA (3 maggio 2019) - Un’ottantina di auto con la revisione scaduta, 76 per la precisione: con una media di un’infrazione accertata ogni 36 ore. E si tratta delle violazioni riscontrate dalla sola polizia locale di Crema, quindi entro i confini cittadini, nei primi quattro mesi dell’anno. Nella gran parte dei casi — per ammissione dello stesso comandante del Corpo, Giuliano Semeraro — «si tratta di dimenticanze». Occorre quindi prestare attenzione perché, avverte Semeraro, in caso di mancata revisione può venire meno la copertura assicurativa in caso di incidente.

