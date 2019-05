Ospedale, lutto: a 64 anni se n'è andata l'ex primario Mariconti

CREMA (3 maggio 2019) - Lutto in città e nel Cremasco per la morte di Maria Assunta Mariconti, detta Tata, per sei anni alla guida dell’unità operativa di Cure palliative dell’Azienda ospedaliera oggi Asst di Crema. Mariconti aveva 64 anni e viveva in via Macallè, dove è stata allestita la camera ardente. Se n’è andata il primo maggio: lascia il figlio Luca, la mamma Adele e il fratello Lello. I funerali si terranno stamane alle 10 nella chiesa di San Salvatore, interna all’ospedale cittadino. A strapparla alla vita è stata la malattia, un tumore che non le ha lasciato scampo.

