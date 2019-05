Parco del Serio, vandali scatenati

CREMA (4 maggio 2019) - Vandali scatenati nella già martoriata area attrezzata del Parco del Serio, in via Miglioli. I segni lasciati dai pic nic e dalle grigliate sono quelli di una devastazione, quasi fossero passati i barbari. A farne le spese, tutte le attrezzature che l’ente Parco aveva posizionato per agevolare la frequentazione della zona posta lungo il fiume, nel tratto che attraversa la città: facilmente raggiungibile e per questo molto frequentata. L’elenco dei danni è lunghissimo. All’ingresso, le transenne in legno, che erano state posizionate per dividere la zona parcheggio dall’area verde, sono state divelte e le assi sono state usate come legna da ardere, immolate sul fuoco della salamella. Sempre sul parcheggio, i sacchi dell’immondizia sono stati ammassati uno contro l’altro. I segni maggiori della situazione, tuttavia, sono all’interno dell’area attrezzata. I due focolari in mattoni refrattari sono stati distrutti. I mattoni del primo sono stati spostati in un’altra zona per creare un altro barbecue. Il secondo, invece, è stato riempito di immondizia di ogni genere e risulta quindi anch’esso inutilizzabile. Il risultato, ben visibile, è che in tutta l’area, i vari gruppi di persone che si sono alternati durante il lunghissimo ponte pasquale, hanno acceso fuochi un po’ ovunque (qualcuno anche contro un albero) con il rischio che un incendio potesse propagarsi. Tutta l’area verde risulta ricoperta di immondizia di vario genere, soprattutto da bottiglie, piatti e sacchetti di plastica, da cartoni, da bottiglie di vino e di birra vuote e da contenitori.

