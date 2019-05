Strappano e bruciano volantini, denunciati due giovani

RIVOLTA D'ADDA (3 maggio 2019) - Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcuni cittadini i due vandali che hanno strappato e dato alle fiamme alcuni volantini nei pressi del municipio. I carabinieri, dopo indagini serrate, hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 25enne italiano e un 29enne egiziano.

I giovani, durante la notte di due giorni fa, hanno strappato alcuni manifesti dalla bacheca della proloco che si trova davanti all'ingresso del Comune e, evidentemente non ancora soddisfatti, hanno dato fuoco ai fogli di carta. Per fortuna le fiamme non si sono propagate. La prodezza è stata immortalata da alcune telecamere installate nella zona. I carabinieri, presa visione dei filmati, hanno anche raccolto le dichiarazioni di alcune persone che stavano passando dalla piazza. Nel giro di 48 ore, i militari hanno individuato e denunciato i due giovani.

"Per il reato di danneggiamento aggravato ad una struttura di un edificio pubblico - spiega il maggiore Giancarlo Carraro - è prevista anche una penda da sei mesi a tre anni. In caso di condanna, l’articolo 635 del codice penale prevede che il giudice possa disporre la sospensione della pena subordinandola però all’esecuzione di lavori socialmente utili a favore della collettività.

