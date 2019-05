Malore mentre pedala, gravissimo un 75enne

CREMOSANO (4 maggio 2019) - Ha accusato un malore mentre stava pedalando in via della Bassa ed è rovinato al suolo. Un 75enne è stato portato in ospedale in gravissime condizione dall'eliambulanza decollata da Bergamo. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 14. Sul posto anche carabinieri e croce verde di Crema.