'In città ci sono altri alberi a rischio'

CREMA (5 maggio 2019) - «Ci sono altri alberi a rischio abbattimento in città». Anche per questo motivo e, inoltre, per ricordare ai cremaschi «lo scempio di via Bacchetta», stamane tornerà in piazza Duomo il comitato che ha lottato a lungo per evitare il taglio dei bagolari a Crema Nuova, raccogliendo oltre 1.300 firme. Tra le 9.30 e mezzogiorno gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, dei Verdi, della lista di sinistra che nel 2017 aveva candidato sindaco Mimma Aiello, e altri cittadini, saranno all’angolo con via Manzoni. Il timore è che possano essere abbattuti anche gli alberi decennali di altre strade cittadine, come via Manini, a fianco di via Bacchetta, via Crispi e via Kennedy. In merito, il Movimento Cinque Stelle ha presentato un’interrogazione al sindaco Stefania Bonaldi, all’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e a quello all’Ambiente Matteo Gramignoli.

