La nascita della nuova scuola

PIERANICA (5 maggio 2019) Un sogno che diventa realtà. Con la posa della prima pietra ha preso il via ieri mattina l’opera di costruzione della nuova scuola elementare di Pieranica-Quintano che sorgerà in una porzione di quello che è il parco pubblico di via Don Dominoni adiacente la scuola materna. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia pubblica alla quale hanno presenziato il parroco don Piero Lunghi, che ha benedetto l’avvio dell’area-cantiere, ed i bambini della scuola elementare di Pieranica-Quintano accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Trescore Albertina Ricciardi. Presenti anche amministratori comunali dei comuni limitrofi, come Cremosano. Prima della benedizione una gruppo di alunni delle elementari e della materna del paese, a nome di tutti i loro compagni, hanno messo a dimora, nel terreno del parco, una capsula del tempo, un contenitore con dentro dei messaggi scritti dai bambini stessi e destinati alla generazioni future.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO