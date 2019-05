Famiglie Arcobaleno, festa rovinata parzialmente dalla pioggia

CREMA (5 maggio) - Il maltempo ha parzialmente rovinato la Festa regionale delle famiglie Arcobaleno a Crema. La pioggia ha costretto gli organizzatori ad annullare la parte prevista per il pomeriggio al parco di Campo di Marte. In città sono comunque arrivate una quarantina di persone che sono stati accompagnati nel centro storico per una visita turistica. Si tratta della prima volta da dieci anni a questa parte che la manifestazione regionale della famiglia omosessuale è uscita da Milano. L'iniziativa odierna - all’insegna dello slogan «Uguali diritti per tutte e tutti», promossa dall’associazione famiglie Arcobaleno, dal gruppo nazionale dei genitori omosessuali e dall’Arcigay - va in scena non solo a Crema, ma in decine di località italiane.

Contro questa iniziativa si è schierata Forza Nuova. Stamane, in contemporanea con l’inizio della festa, è stato organizzato un presidio in piazza Garibaldi. Altra iniziativa in favore della famiglia tradizionale è quella in programma oggi alle 15.30 davanti all’ospedale cittadino. Il tutto nell’ambito della giornata nazionale di diverse associazioni intitolata '40 giorni per la vita' che vedrà analoghe proposte in diverse città italiane. Un momento di preghiera e testimonianza.

