Colpo di scena: Dodaro lascia la giunta comunale

VAILATE (6 maggio 2019) - Paola Dodaro si è dimessa. L’assessore alla Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero ha rinunciato al suo incarico ad un mese dalle elezioni comunali del 26, che peraltro non l’avrebbero vista in lizza dal momento che aveva deciso di abbandonare, almeno per questa tornata, la vita politico-amministrativa del paese. Già trovata la sostituta. Si tratta di Marzia Breda. Nessun litigio alla base dell’addio della Dodaro, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati. Il sindaco Paolo Palladini ha preso atto di queste dimissioni: «Ringrazio Paola per quanto fatto come assessore negli anni. Per quanto riguarda il tempismo delle dimissioni direi che questa scelta si commenta da sola. Del resto però, se ha ritenuto giusto lasciare, ne prendo atto, considerando che ognuno è libero di rinunciare ad un incarico pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO