Maltempo. Protezione civile, notte di allerta

CREMA (5 maggio 2019) - Nottata di allerta per la protezione civile. La pioggia torrenziale — ampiamente annunciata — che si è abbattuta sulla città e sul Cremasco tra sabato e oggi ha costretto il gruppo Lo Sparviere a mettere in pre allarme una squadra, per tenere monitorata la situazione del fiume Serio e del cosiddetto reticolo idrico minore, formato da canali e rogge. Fortunatamente non si sono registrate emergenze. Qualche fosso ha raggiunto il limite di capienza, mentre lo stesso fiume si è alzato notevolmente, ma senza arrivare a livelli critici. Stesso lavoro di monitoraggio, stavolta anche sull’Adda, anche per il gruppo di protezione civile San Marco. La pioggia e il freddo decisamente fuori stagione sono continuati per buona parte della giornata, ma senza causare eccessivi disagi.

