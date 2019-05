Duro intervento di Buzzella: «Se si spengono le imprese si spegne l'Italia»

CREMA (6 maggio 2019) - Le prospettive dello sviluppo del territorio provinciale nell'assemblea annuale degli Industriali in corso questa mattina nella sede della Ancorotti Cosmetics di Crema. Al centro dell'incontro l'analisi Ambrosetti.

Duro intervento del presidente Buzzella contro il Governo: “L’Italia è un paese fragile che non può permettersi passi falsi. Malato di presentismo, anziché avere una visione sul futuro, per meri tatticismi elettorali pensa solo al presente, se non addirittura alla cosiddetta decrescita felice. Ma attenzione - ha ammonito -: se si spengono le imprese, si spegne l’Italia”

Ad aprire l'assise le Golden Salt [GUARDA IL VIDEO], l'affascinante duo di violino e chitarra elettrica.

