Masterplan 3C: "Per due cremonesi su tre in provincia di Cremona si vive bene"

CREMA (6 maggio 2019) - Quest'anno i lavori dell'Assemblea generale annuale degli Industriali sono incentrati sulla presentazione del piano strategico commissionato nel 2018 a The European House Ambrosetti, con l'illustrazione ufficiale del Masterplan 3C. Il progetto mirava a disegnare il futuro del territorio per i prossimi 15/20 anni, nella prospettiva della crescita e dello sviluppo. E le prime indicazioni che vengono fornite sono molto interessanti: "Per due cremonesi su tre in provincia di Cremona si vive bene", ma "due giovani su tre vedono il loro futuro lontano da Cremona".

