Poste, la rivoluzione: consegne fino a sera

CREMA (7 maggio 2019) - Da ieri raccomandate, lettere, ma anche pacchi e tutto il resto della corrispondenza vengono consegnate a Crema e nel Cremasco anche il pomeriggio, in particolare sino alle 19.45 e il sabato mattina. Poste ha infatti dato il via al nuovo modello denominato Joint delivery, che consiste appunto nell’allungare l’orario di lavoro dei portalettere, sino alla scorsa settimana compreso tra le 8 e le 14. «L’obiettivo — hanno spiegato i vertici locali dell’azienda — è migliorare il servizio e rispondere alle nuove esigenze dell’utenza e del mercato, dovute al calo del 50% della corrispondenza tradizionale in tutta Italia e dunque anche nel Cremasco, avvenuto tra il 2008 e il 2017 (a livello nazionale si è scesi da 7 a 3 miliardi di lettere all’anno, Ndr) , a fronte, invece del forte incremento dei pacchi, dovuto al commercio on line. Nel solo 2017, ne abbiamo consegnati 40 milioni ed entro il 2022 prevediamo un ulteriore impennata del 20%». A fornire numeri e caratteristiche del nuovo servizio sono stati, ieri mattina, il direttore operativo dell’area lombarda Tiziana Magnoni, Alessandra Laghi (responsabile per le zone di Cremona, Pavia, Lodi e Milano) e Monica Ravasi che dirige il centro di smistamento cittadino, in via Di Vittorio.

