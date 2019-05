Paullese, rifiuti abbandonati in calo: 380 chili

CREMA (7 maggio 2019) - Una notizia positiva per il decoro della Paullese raddoppiata e per la salvaguardia ambientale del territorio cremasco. Sono in netto calo i rifiuti abbandonati lungo il tratto della superstrada, 14 chilometri che collegano Crema con il ponte sul fiume Adda a Spino. Nel mese di aprile, il materiale gettato nelle piazzole di sosta e lungo i guardrail è stato pari a ‘soli’ 380 chilogrammi. Quasi due terzi in meno di quanto era stato abbandonato a marzo, circa una tonnellata, addirittura un quarto rispetto a febbraio (1.200 chilogrammi complessivi). Il dato è emerso dopo il lavoro di pulizia dell’arteria, effettuato nei giorni scorsi dagli incaricati di Linea gestioni. Come ogni mese, da ormai due anni e mezzo, gli addetti della società consortile si occupano di raccogliere l’immondizia che si accumula sulla superstrada.

