Bus ko, bambini a piedi

VAIANO CREMASCO (8 maggio 2019) - Un guasto meccanico e una copiosa perdita d’olio: è finito ko lunedì lo scuolabus comunale, pulmino da 34 posti che da 14 anni viene utilizzato per il servizio di trasporto degli alunni della primaria.

Per il ritorno a casa al termine delle lezioni è stato fondamentale l’aiuto dei Donatori di sangue, che hanno messo a disposizione il loro mezzo. Da ieri, però, il servizio è sospeso, sicuramente sino a venerdì compreso. Ci sarà poi da valutare cosa fare la prossima settimana. Per molte famiglie vaianesi un disagio non di poco conto. Devono portare in autonomia i figli a scuola e poi andare a prenderli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO