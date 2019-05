Rifiuti, oltre 2 tonnellate abbandonate

CREMA (8 maggio 2019) - Cinquecento chili a testa: tanti sono i rifiuti prodotti ogni anno dai residenti in città, per un totale di 16 mila tonnellate. E se il dato viene definito dagli esperti «in linea» con quello di altre realtà delle medesime dimensioni, quindi città da 34 mila abitanti, a inquietare è un’altra cifra: le due tonnellate abbondanti che vengono mediamente recuperate ogni 12 mesi lungo le strade cittadine (2,4 nel 2018). Si badi bene, che il riferimento non è a sacchi lasciati scorrettamente accanto ai cestini pubblici, o a errori — più o meno voluti — relativi ai contenitori della raccolta differenziata, che in città si attesta al 75,41%. Ma a quanto viene gettato a terra e recuperato dai volontari, nel corso delle iniziative che, ormai anche nel linguaggio comune, sono definite Ecoazioni. Nonostante le sanzioni possano arrivare a 3 mila euro, il fenomeno non conosce tregua. Da sabato volontari nuovamente in azione lungo le strade con Linea gestioni e l’amministrazione comunale.

