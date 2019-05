Truffe, allontanato un toscano 40enne: 'Foglio di via'

CREMA (8 maggio 2019) - E' stato individuato, nell'ambito di una serie di controlli preventivi sulle presenze nelle strutture ricettive, e invitato ad allontanarsi dal territorio comunale, e munito di proposta di foglio di via un 40enne toscano gravato da una lunga serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in particolare per truffe agli anziani.

