Braguti, ecco il muro anti nutrie

CREMA (9 maggio 2019) - Una barriera antinutrie attorno all’edificio che ospita la scuola primaria Braguti. La decisione è stata presa dall’amministrazione municipale per risolvere, in via definitiva, il problema e per mettere fine alle polemiche, anche politiche, delle scorse settimane. I lavori verranno effettuati dopo il termine delle lezioni scolastiche, quindi già nelle prossime settimane. L’intervento avrà un costo di circa 25mila euro. A settembre al ritorno in classe, i bambini potranno di nuovo tornare a utilizzare il loro giardino, attualmente inutilizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO