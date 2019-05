Studenti rapiti, Ramy ospite a #Cartabianca: 'Voglio un futuro in Italia'

CREMA (8 maggio 2019) - «Sono ancora in attesa di capire se l’iter per assegnarmi la cittadinanza sarà avviato. Prima me lo hanno garantito, ma non ho più sentito nessuno. Ci spero: ho vissuto più anni della mia vita qui in Italia, che in Egitto. Il mio futuro lo voglio qui». A parlare in tv l’altra sera, davanti alle telecamere del programma di approfondimento di Rai Tre #Cartabianca, è stato Ramy, uno dei piccoli eroi delle medie Vailati, sequestrato a marzo, per un’ora e mezza, insieme ai compagni dal conducente dell’autobus che li avrebbe dovuto riportare a scuola, dopo l’ora di educazione fisica in palestra. L’apporto del giovane, insieme ad altri compagni, fu fondamentale. Ramy riuscì, attraverso un cellulare che aveva nascosto, a chiamare carabinieri e famiglia e a premettere quindi l’operazione dei carabinieri all’altezza di San Donato Milanese, che li ha poi salvati dal rogo del bus, appiccato dal conducente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO