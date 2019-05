Un alveare sul campanile, ogni anno tornano le api

VAIANO CREMASCO (9 maggio 2019) - Martedì pomeriggio, qualche passante, alzando gli occhi verso il campanile, si è spaventato. Ma la stragrande maggioranza di coloro che hanno notato l’enorme sciame di api sulle mura della torre ha sorriso compiaciuta. Come sovente avvenuto anche negli anni scorsi, in questo periodo della primavera, gli insetti sono tornati a posarsi sul campanile della parrocchiale. «Vengono a ricordarci la loro importanza per l’ambiente naturale, dunque bentornate api» ha commentato il consigliere comunale con delega alle Associazioni Giuseppe Garbelli.

