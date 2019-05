Co-genitorialità, la sindaca: 'Gli atti fatti restano validi'

CREMA (9 maggio 2019) - Il primo strappo, come allora era stato bollato, giusto un anno fa: nonostante il parere contrario degli uffici, la sindaca Stefania Bonaldi aveva firmato - in qualità di ufficiale di stato civile - l’atto di trascrizione sul registro dell’anagrafe del Comune di Crema del riconoscimento di due padri a una coppia di gemellini nati sul continente americano con la pratica della maternità surrogata. Da quel giorno altre sei analoghe iscrizioni, che - assicura oggi il sindaco a fronte della decisione assunta dalla Cassazione - «rimarranno comunque valide». Per il futuro è tutto in discussione.

