Ztl allargata, altra modifica: cambia la viabilità in centro

CREMA (9 maggio 2019) - Nuova sterzata del Comune sull’allargamento della zona a traffico limitato a piazza Madeo. L’ingresso consentito a tutti i veicoli dalle 8 alle 18 (domenica esclusa) avverrà da via Cesare Battisti, proseguendo poi a sinistra in via Frecavalli. Non più, dunque, come era stato previsto sin dall’inizio, l’accesso da via Riva Fredda. Per fare ciò dovrà essere girato l’attuale senso unico di via Battisti, attualmente in uscita dal centro storico (la strada è oggi vietata 24 ore su 24 ai mezzi non autorizzati). Si potrà dunque percorrere in salita, entrando da piazza Marconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO