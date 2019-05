Biblio-bike al via, i libri consegnati a casa in bici

SPINO D'ADDA (10 maggio 2019) - Libri consegnati a domicilio, grazie a un innovativo servizio promosso dalla biblioteca comunale di cascina Carlotta: il biblio-bike ovvero il personale della struttura, ma anche i volontari del servizio civile, che in sella raggiungono quei lettori che, per ragioni legate a difficoltà di deambulazione, di salute o a altri problemi personali, non possano a recarsi fisicamente in Carlotta. L’iniziativa prenderà il via nelle prossime settimane.

