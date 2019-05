Comune: addio code e costi, certificati online

CREMA (10 maggio 2019) - Niente più attese e soprattutto costi per il cittadino pari a zero, dal bollo (c’è l’elenco dei casi esenti) ai diritti di segreteria. Grazie alle innovazioni inserite dal Comune sul proprio sito (www.comune.crema.cr.it) nella sezione anagrafe e stato civile, i certificati si possono ora ottenere direttamente online, risparmiando dunque del tempo: un vantaggio per i cremaschi, ma anche per l’ente di piazza Duomo, che punta così a diminuire la mole di lavoro per i propri impiegati e in merito non ha costi da sostenere. In pratica quello che si è sempre potuto fare allo sportello, ora si può ottenere anche online. Per utilizzare questa possibilità bisogna però prima accreditarsi tramite il cosiddetto Spid, il sistema pubblico di identità digitale (www.spid.gov.it) la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Per informazioni su come accreditarsi sul portale spid.gov.it, chiamare il numero 06-82888736 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16.

