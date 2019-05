Il bibliotecario va: rivolta e raccolta firme

VAILATE (11 maggio 2019) - Raffaele Grasselli non è più il bibliotecario di Vailate. La cooperativa Charta di Mantova, per la quale lui lavora, ha perso l’appalto della gestione del servizio (andata ad una cooperativa bergamasca) e, nonostante il capitolato di gara prevedesse, in caso di avvicendamento fra gestori, la continuità del personale, non si sono verificate le condizioni perché Grasselli decidesse di restare al suo posto. Così, dopo oltre dieci anni, il trentanovenne bibliotecario cremasco, amatissimo dall’utenza per competenza e simpatia (celebri i suoi baffi che ne caratterizzano l’aspetto), ad inizio maggio ha lasciato la struttura intitolata a Paolo Origgi. Sui social network è rivolta; alcuni utenti della biblioteca sono pronti a promuovere una raccolta di firme pro-Grasselli, che forse non servirà a riportarlo a Vailate ma sarà un’attestazione di profonda stima, e la vicenda è arrivata in consiglio comunale. «Nel capitolato ci sono delle inesattezze», ha detto Pietro Fevola, consigliere comunale di Muoviamoci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO