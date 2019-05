Rifiuti, minorenni incastrati dalla fototrappola

BAGNOLO CREMASCO (11 maggio 2019) - Ripresi dalla fototrappola mentre abbandonano rifiuti nel centro del paese. Ma si tratta di minori, quindi il Comune e la polizia locale hanno convocato i genitori, che si sono scusati a nome dei figli.

Le immagini infatti non lasciano dubbi sull'identità dei responsabili del gesto. E, a breve, sarà avviata la procedura per il verbale di sanzione. La somma prevista in questi casi è di 600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO