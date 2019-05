Minaccia la ex con la mazza da baseball, denunciato

CREMOSANO (11 maggio 2019) - Accecato dalla gelosia, non accettava la fine della relazione con la ex convivente. Per convincerla a tornare con lui, l'ha aspettata sotto casa e ha iniziato a minacciarla fino a costringere la 30enne a chiudersi in casa e chiamare i carabinieri. I militari, quando sono arrivati nei pressi dell'abitazione, hanno trovato il 35enne che con atteggiamento minaccioso brandiva una mazza da baseball. I carabinieri hanno bloccato l'operaio, di origine campana, lo hanno accompagnato in caserma dove gli è stata notificata una denuncia per minaccia aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO