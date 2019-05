Chiusura Bcube, a casa in 12

RICENGO (12 maggio 2019) - Purtroppo, le previsioni di metà marzo si sono puntualmente avverate. Venerdì sono arrivate le lettere di licenziamento per i 12 dipendenti rimasti alla Bcube nel 2015 erano in 50. «Una volta svuotato, entro fine mese il capannone verrà chiuso del tutto» ha confermato Paola Pittera di Fillea Cgil, che col collega Pietro Polenghi di Filca Cisl, segue da mesi la vertenza. L’azienda, la cui casa madre è a Casale Monferrato, si trova lungo la Melotta. Si producevano imballaggi in legno per macchinari, anche di grandi dimensioni.

