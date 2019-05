Bufera, si aggrava il bilancio

CREMA E CREMASCO (14 maggio 2019) - Si aggrava il bilancio dei danni, in diverse zone del Cremasco e della città, causati dalla bufera che sabato tra le 18 e le 20 ha colpito il territorio. «Al momento non abbiamo segnalazioni dirette dei nostri associati, anche se non si esclude che ci possano essere stati problemi» ha spiegato ieri Paolo Spadari, direttore della sede cremasca della Libera agricoltori. In città, sono emerse altre criticità: a causare i maggiori guai è stata la grandine, che in alcune aree si è abbattuta con particolare violenza. Problemi alla nuova pista di atletica a Ombriano. Divelto dalle raffiche di vento il gazebo oltre ad allagamenti nell’area riservata ai giudici. Grazie ai volontari è stata messa in sicurezza la zona degli impianti elettrici, evitando guai peggiori. Ieri, nel frattempo, sono proseguiti i lavori per rimettere in ordine la zona della palestra e delle elementari a Camisano. Le scuole sono rimaste chiuse, lo saranno anche oggi e forse anche domani.

