Vandalismi: "Studenti, ora basta"

CREMA (15 maggio 2019) - I cestini dei rifiuti sono a un metro di distanza dalla panchina dove si siedono a mangiare nella pausa pranzo. Spesso, però, i ragazzi che frequentano gli istituti superiori nella zona di via Piacenza, non li guardano nemmeno. Risultato, buttano per terra sacchetti e contenitori di pizze, focacce e panini. Il risultato è lo scempio di cui è stato testimone lunedì pomeriggio il consigliere comunale di minoranza della Lega Andrea Agazzi. Il piccolo parco pubblico di San Bartolomeo, proprio davanti all’omonima chiesa, era invaso da cartacce sparse ovunque. Se poi si alza il vento, come in questi giorni, le cose peggiorano. «Uno spettacolo orrendo» sottolinea Agazzi, che non si limita però alla protesta. Lancia una proposta.

