Fbc: recluta pazienti per una coop, infermiera licenziata

CREMA (16 maggio 2019) - Licenziata in tronco. E’ il provvedimento preso dal consiglio di amministrazione della Fondazione benefattori cremaschi presieduto da Paolo Giovanni Bertoluzzi, nei confronti di un’infermiera professionale fino a un paio di settimane fa alle dipendenze della Fbc. La donna, cinquantenne, che lavorava in via Kennedy da anni, si sarebbe resa colpevole di aver condizionato la libera scelta di una paziente che stava per essere dimessa dalla struttura socio sanitaria. Libera scelta nel decidere a chi eventualmente rivolgersi, una volta lasciato il reparto e tornata a casa, se le fosse servita assistenza. E a quanto è dato sapere sembra proprio che ne abbia bisogno.

Vicenda che con tutta probabilità, oltre ai risvolti penali, potrebbe averne altri, in quanto l’ente, potenzialmente, potrebbe essere stato danneggiato dal punto di vista economico nel caso la paziente stesse optando per rivolgersi proprio a loro.

Sembra, ma questa circostanza non è confermata, che l’infermiera non fosse nuova a un simile comportamento. In passato ci sarebbero stati solo dei sospetti ma nulla di più. Nessuna prova in buona sostanza.

