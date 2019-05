Bolzone, 25 baby-campanari tra corde e tastiere

RIPALTA CREMASCA (16 maggio 2019) - E' grazie alla grande partecipazione dei bambini che il Cremasco può cominciare a ricreare, per il futuro, un gruppo di suonatori di campane sul territorio. Una tradizione profondamente radicata a Crema e nel territorio, che però da tempo vede pochi rappresentanti. E invece è decollata l’iniziativa della scuola campanaria, al museo didattico della campana alla fonderia Allanconi di Bolzone (Ripalta Cremasca) e tenuto dai maestri della Federazione campanari ambrosiani. «Abbiamo avuto un boom di adesioni soprattutto dai bambini e questo ci fa molto piacere - commenta Emanuele Allanconi - anche perché al corso vengono accompagnati dai genitori e quindi il museo viene riempito e animato da tante persone e dall’entusiasmo dei piccoli». In tutto, 25 iscritti, per la maggior parte bimbi dai 7 ai 10 anni e poi alcuni adulti dai 28 ai 50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO