Area cani inagibile, chiusa per alberi pericolanti

PANDINO (17 maggio 2019) - Area cani chiusa per il rischio che alcuni alberi e rami pericolanti possano colpire persone e animali. Lo ha stabilito il Comune, in base alle verifiche sulla tenuta delle piante, necessarie dopo la bufera che sabato aveva colpito il paese. A quanto pare le forti raffiche di vento hanno causato problemi ad alcuni esemplari ad alto fusto. A questo punto servono indagini più approfondite per capire cosa fare e soprattutto certificare la sicurezza del resto degli alberi. Fino a quando queste operazioni non saranno completate, l’ente di via Castello terrà chiuso lo spazio per gli amici a quattro zampe, che si trova in via Zara, a fianco del parco pubblico Saint Denis en Val.

